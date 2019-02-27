РИАМО – 27 фев. Идею о создании раздельных приютов для кошек нужно рассмотреть на законодательном уровне, например, обсудить ее на комиссии Мосгордумы по экологической политике, сообщил в среду журналистам руководитель департамента природопользования и охраны окружающей среды столицы Антон Кульбачевский.

«Я поддерживаю, хорошая идея, готовы это обсудить (создание отдельных приютов для кошек – ред.). Я бы еще предложил для лис, которые сейчас в городе появились. А в Юго-Восточном округе еще поселились бобры», – сказал Кульбачевский.

Он предложил данную инициативу рассмотреть на комиссии Мосгордумы по экологической политике.

Ранее в СМИ звучали сведения о том, что общественники обратились к столичным властям с просьбой создать первый приют только для бездомных кошек.