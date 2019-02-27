РИАМО – 27 фев. В центре столицы открыли мемориальную доску Герою Советского Союза генерал-лейтенанту Александру Выборнову, советский военачальник был участником Великой Отечественной и Шестидневной войн, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

В торжественной церемонии, которая прошла на улице 3-й Тверской-Ямской, приняли участие представители федеральных органов власти, городского департамента культурного наследия, Клуба героев СССР и ветеранских организаций.

«Мы продолжаем добрую традицию увековечивания памяти героев нашей страны. Открытие мемориальной доски Александру Выборнову было приурочено ко Дню защитника Отечества. Александр Иванович был выдающимся летчиком, участвовал в Курской битве и освобождении Украинской ССР. К концу войны он командовал эскадрильей истребительного авиаполка и уже совершил порядка 200 боевых вылетов», – сказал глава Мосгорнаследия Алексей Емельянов.

Он пояснил, что после 1945 года Выборнов продолжил службу, посвятив свою жизнь армии.

«Авторами мемориальной доски Александру Выборнову стали выпускник Московского государственного академического художественного института имени В.И. Сурикова скульптор Серафим Черный и архитектор Анастасия Чичикова», – подчеркивается в сообщении.

Емельянов дополнил, что ежегодно в столице устанавливают пять-семь мемориальных досок героям Советского Союза.

«С 2011 года появилось уже более 30 таких досок», – резюмировал он.