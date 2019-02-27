РИАМО – 27 фев. В Зеленограде на Московском проспекте грузовик столкнулся с автобусом, в результате происшествия пострадали три человека, сообщил РИАМО в среду представитель пресс-службы управления ГИБДД ГУ МВД РФ по столице.

Инцидент произошел 26 февраля.

«На Московском проспекте в Зеленограде грузовик совершил столкновение с пассажирским автобусом. Три человека пострадали», – сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что в настоящее время устанавливаются истинные причины аварии.