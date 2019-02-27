РИАМО - 27 фев. Три новые остановки общественного транспорта планируют создать в городском округе Солнечногорск, особое внимание руководство муниципалитета уделит доступности объектов социальной инфраструктуры, говорится в сообщении пресс-службы администрации района.

Данное решение было принято в рамках выездного совещания межведомственной рабочей группы по модернизации транспортного обслуживания.

«В ходе совещания участники, в число которых вошли представители администрации муниципалитета, пассажирского автотранспортного предприятия и жители, оценили работу общественного транспорта и перевозчиков, проинспектировали маршруты, а также пообщались с местными жителями», – отмечается в сообщении.

Глава района Владимир Слепцов уточнил, что в течение месяца в социальных сетях отбирались самые актуальные предложения, направленные на модернизацию работы общественного транспорта на территории муниципалитета.

«Многие из них уже направлены в региональное министерство, часть из которых также будет представлена для оценки общественного мнения на интернет-портале «Добродел», – дополнил Слепцов.

Межведомственная рабочая группа по модернизации транспортного обслуживания была создана в Солнечногорске по распоряжению правительства региона.

«В течение февраля ее участники обрабатывали обращения граждан. Значительное внимание власти муниципалитета уделяют транспортной доступности объектов социальной инфраструктуры», – поясняется в сообщении.

Так, с 1 февраля по просьбе жителей был запущен маршрут №4К, который соединил густонаселенный микрорайон бывших курсов «Выстрел», также был запущен маршрут №11 до многофункционального центра «Мои документы».

«В планах администрации – создание автобусных остановок вблизи детской поликлиники, бывшей проходной №3 курсов «Выстрел», детского сада №43», – дополняется в материале.

Одними из главных предложений рабочих групп является корректировка расписания, введение дополнительных рейсов и замена класса транспортных средств.

«К 1 марта все предложения рабочих групп и администраций должны быть направлены в областной Минтранс», – подчеркивается в пресс-релизе.

Такая комплексная работа даст реальную картину о ситуации в округах и определит приоритетные направления для развития и улучшения транспортного обслуживания.