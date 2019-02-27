РИАМО – 27 фев. Губернатор Московской области Андрей Воробьев занял третью строчку в рейтинге по упоминаемости в соцмедиа глав российских регионов за январь текущего года, рейтинг составлен компанией «Медиалогия».

Исследование построено по количеству упоминаний глав регионов РФ в соцмедиа. Для построения рейтинга учитывались сообщения в Twitter, «ВКонтакте», «Одноклассники», Facebook, Instagram.

Лидерами рейтинга стали мэр Москвы Сергей Собянин, глава Чечни Рамзан Кадыров и губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

В соцсетях активно обсуждали заявление Воробьева о том, что Московская область в 2019 году приступит к внедрению видеокамер в подъездах для распознавания лиц. Помимо этого, губернатор Подмосковья после Нового года поручил главам муниципалитетов мобилизовать все необходимые службы для уборки снега.

Также в соцсетях обсуждали высказывание губернатора Московской области о том, что перед российскими регионами стоит важная задача – повышение доступности жилья, и помочь в этом сможет снижение процентных ставок по ипотеке.

Рейтинг построен на основе базы СМИ системы «Медиалогия», включающей более 49 тысяч источников, среди которых российские телеканалы, радио, газеты, журналы, информационные агентства и интернет-СМИ. Данные для рейтинга рассчитаны за январь 2019 года.

Индекс цитируемости (ИЦ) – медиапоказатель, учитывающий количество ссылок на записи блогера в сообщениях СМИ и влиятельность источника, опубликовавшего записи блогера. Расчет показателя происходит в несколько этапов, на каждом из которых происходит перерасчет и уточнение значения влиятельности.