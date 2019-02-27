РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 27 фев. Волонтеры подмосковного Подольска передали продуктовый набор и лекарства жительнице Чехова, которая в результате болезни потеряла ногу, сообщается в группе «Волонтерское движение «МИЛОСЕРДИЕ – ПОДОЛЬСК» в соцсети «ВКонтакте».

«Волонтеры движения «Милосердие-Подольск» побывали в Чехове и отвезли Татьяне, которая несколько лет назад приехала из Донецкой области на заработки вместе с семьей, заболела и в результате чего потеряла ногу, лекарства на месяц, продуктовый набор и вещи для сына Стаса (куртка зимняя, джинсы и зимние ботинки)», – говорится в сообщении.

Женщина поблагодарила Подольское благочиние и автоволонтера Алину за оказанную помощь.