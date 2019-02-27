РИАМО - 27 фев. В Москве за минувший год провели более 60 мероприятий по борьбе с нелегальным оборотом диких животных, по итогу изъяли 17 зверей, сообщил в среду журналистам руководитель столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Антон Кульбачевский.

«В 2018 году провели более 60 контрольных мероприятий (по борьбе с нелегальным оборотом диких животных – ред.). Возбудили девять дел, 33 объекта животного мира выявили, 17 диких животных изъяли. Физические лица оштрафованы на сумму около 500 тысяч рублей», – сказал Кульбачевский.

Он отметил, что в Москве в этом году планируют разработать правила содержания и перечень диких животных, которых можно держать в домашних условиях.

Ранее Минприроды составило список животных, которых запрещено держать в домашних условиях. Это крупные хищники весом более 20 килограммов – львы, тигры, рыси, медведи, пумы и другие звери. Также в списке есть приматы, пингвины, ряд опасных змей и насекомых.