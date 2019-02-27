РИАМО – 27 фев. С начала этого года по предписанию Госадмтехнадзора Московской области починили 84 участка теплотрасс в Подмосковье, говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

По итогам надзорной деятельности с начала года в Госадмтехнадзоре Московской области подвели итоги спецоперации «Теплотрасса», направленной на выявление и устранение нарушений в содержании наружных элементов теплосети и иных объектов теплоснабжающей инфраструктуры региона.

«Так, по предписаниям инспекторов было восстановлено 84 участка, причем, половина из этого количества была починена без штрафных санкций. За два месяца всего было проверено свыше 120 объектов теплоснабжения», – отмечается в сообщении.

В частности, по предписаниям инспекторов устранены повреждения изоляции 60 участков теплотрасс общей протяженностью около 500 метров. Устранено 24 утечки теплоносителя. Наибольшее количество повреждений наземной тепловой линии было устранено в Электрогорске, Павловском Посаде, Воскресенске, Коломне, Озерах, Подольске.