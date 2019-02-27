РИАМО – 27 фев. Руководитель Госжилинспекции Московской области Вадим Соков в рамках рабочей поездки в Рузский городской округ оценил состояние жилищного фонда во время прохождения отопительного сезона, также он встретился с жителями и принял участие в муниципальном форуме «Управдом», говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

Соков проверил два многоквартирных дома по обращениям граждан. Жилые дома, которые находятся под управлением ООО «Сантехмонтаж-Руза», расположены по адресу: улица Федеративная, дома №№6 и 2. В ходе проверки были зафиксированы протечки кровли, от которых страдали жители верхних этажей. Соков обратил внимание представителей органов местного самоуправления и УК на необходимость устранения выявленных дефектов кровли в кратчайшие сроки. Сотрудникам УК придется устранить не только причину протечек на самой крыше, но и последствия в квартирах заявителей, направивших обращения в Госжилинспекцию.

«Сотрудники управляющей организации очистили крышу от снега и залатали кровлю на моих глазах, устранив, таким образом, причину протечки в квартиры жильцов верхних этажей. Включим эти дома в краткосрочную программу капитального ремонта. В отношении УК возбуждено административное дело по статье 14.1.3 части 2 («Осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами без лицензии» – ред.), материалы дела будут переданы в мировой суд», – сказал Соков.

Он отметил, что личные поездки в муниципальные образования Московской области позволяют выявлять проблемные участки, консолидировать все стороны во имя скорейшего решения первоочередных задач.

Позднее Соков принял участие в муниципальном форуме «Управдом». Помимо представителей Госжилинспекции, в форуме приняли участие глава городского округа Татьяна Витушева, сотрудники городской администрации, управляющих и ресурсоснабжающих компаний, ЕИРЦ, регионального оператора, председатели и члены советов многоквартирных домов, а также активные жители муниципального образования.

«Соков подробно рассказал об использовании ЕДС и об информационном взаимодействии в электронном виде между Госжилинспекцией Московской области и управляющими организациями и, в частности, об оптимизации работы с сообщениями на портале «Добродел», новом алгоритме работы с сообщениями, в котором предусмотрена автоматическая отправка сообщений с портала «Добродел» сразу в УК посредством ЕДС», – отмечается в материале.

Отдельно Соков напомнил об обязанности собственников заключать договоры на техническое обслуживание внутриквартирного газового оборудования. Речь на форуме также шла о формировании планов капремонта и включении ряда многоквартирных домов в губернаторскую программу «Мой подъезд». Отдельная часть дискуссии была посвящена тарифам на коммунальные услуги. В ходе встречи с жителями Соков ответил на все вопросы участников форума.