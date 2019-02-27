РИАМО - 27 фев. Специалисты центральной городской больницы в подмосковных Химках оперативно помогли тяжелобольному шестилетнему мальчику-иностранцу, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Московской области.

«В Химкинскую центральную городскую клиническую больницу обратилась семья из Латвии. Шестилетнему ребенку с тяжелой формой ДЦП требовалась помощь врачей – обследование на компьютерном томографе под наркозом, а также курс лечения», – сообщил министр здравоохранения Московской области Дмитрий Матвеев.

Он отметил, что, по словам семьи, получить данную медицинскую помощь по месту жительства не получилось.

«Ребенок вместе с мамой был госпитализирован в педиатрическое отделение Химкинской больницы, где специалисты провели необходимое обследование, назначили лечение и массаж. После завершения курса пациент был выписан домой», – добавил Матвеев.