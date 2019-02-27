РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 27 фев. В муниципальном конкурсе «Ученик года» в подмосковном Красногорске победили ученицы гимназии в Нахабино и Красногорской школы №15, сообщается на официальном сайте администрации муниципалитета.
Пять школьников городского округа Красногорск поборолись за звание «Ученик года-2019» на финальном этапе муниципального конкурса. По традиции мероприятие состояло из визитки, проектной работы и творческого номера на тему «Год Театра в России».
«По итогам трех этапов программы члены жюри не смогли выбрать одного победителя, и в результате звания «Ученик года» удостоились сразу две конкурсантки – Яна Яковлева из Нахабинской гимназии №4 и Татьяна Айвазян из школы №15 Красногорска», – говорится в сообщении.
Всего в конкурсе приняли участие 29 ребят. Памятными призами финалистов отметила депутат Московской областной думы Галина Уткина. От имени руководства муниципалитета участников поздравил заместитель главы администрации по социальным вопросам Игорь Тельбухов.
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