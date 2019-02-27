РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 27 фев. В подмосковном Подольске началось строительство наземного пешеходного перехода на 45-м километре Старосимферопольского шоссе, с 28 февраля будут задействованы грузовики, которым придется проезжать по придомовой территории ЖК «Весенний», сообщается в группе УК «ООО «Импульс» в соцсети «ВКонтакте».

«С 28 февраля на строительстве наземного пешеходного перехода на 45-м километре автомобильной дороги «Старосимферопольское шоссе» в Подольске грузовой транспорт на строительную площадку будет проезжать по территории домов №№1 и 2 со стороны проезжей части», – говорится в сообщении.

Ожидаемая интенсивность пешеходного движения на строящемся переходе составит около 600 человек в час в оба направления. Для доступности пешеходного перехода для маломобильных групп населения внутри опор башенного типа планируется установка вертикальных подъемных платформ. Проектом также предусматривается устройство четырех шумозащитных экранов, двух остановочных пунктов общественного наземного транспорта и устройство тротуаров.