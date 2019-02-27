РИАМО - 27 фев. В Пушкинском районе застолье знакомых закончилось поножовщиной, подозреваемый задержан, сообщил РИАМО в среду сотрудник пресс-службы ГУ МВД РФ по Подмосковью.

В поселке Мамонтовка Пушкинского района из дома бригадой скорой помощи с множественными колото-резаными проникающими ранениями брюшной полости в больницу доставлен и госпитализирован гражданин Средней Азии 1990 года рождения.

«В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий за совершенное преступление установлен и доставлен в отделение полиции гражданин Средней Азии 1984 года рождения. Преступление совершено в ходе совместного распития спиртных напитков, в ссоре», - сказал собеседник агентства.

По данному факту возбуждено уголовное дело, подозреваемый задержан.