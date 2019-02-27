РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 27 фев. Свыше 350 тысяч упаковок интерферонов, аллергенов и других препаратов выпустило в 2018 году АО «Биомед», расположенное в поселке Петрово-Дальнее подмосковного Красногорска, сообщил генеральный директор предприятия Александр Низовцев.

Глава Красногорска Эльмира Хаймурзина в среду посетила предприятие «Биомед», одно из старейших в России, специализирующееся на производстве иммунобиологической продукции.

«Мы выпускаем вакцины, которые входят в национальный календарь прививок, интерфероны, иммуномодуляторы, диагностические и лечебные препараты аллергенов и другие фармацевтические препараты. За прошлый год (2018 – ред.) мы продали более 350 тысяч упаковок», – сказал Низовцев.

Он отметил, что многое из ассортимента выпускаемой продукции не относится к препаратам массового спроса, а используется только специалистами. Например, аллергены, с помощью которых выявляют причины аллергии у пациентов.

«Всегда очень интересно побывать на предприятии, которое находится на территории нашего округа. Особенно на предприятии, у которого есть своя история. «Биомед» в свое время был одним из главных центров иммунологии в стране. Сегодня здесь работают более 130 человек. Большинство из них живут в расположенных рядом поселках Мечниково и Петрово-Дальнее», – поделилась Хаймурзина.

Она добавила, что зарплата на предприятии выше средней по области.

«Основная часть квалифицированных сотрудников работают здесь по 20-40 лет. Люди довольны своим рабочим местом», – заключила Хаймурзина.