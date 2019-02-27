РИАМО – 27 фев. Сотрудники департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы провели в прошлом году свыше 12 тысяч мероприятий по экологическому контролю, нарушителям были предъявлены штрафные санкции на сумму 150 миллионов рублей, сообщил в среду журналистам глава ведомства Антон Кульбачевский.

«По экологическому контролю управление работало в полную силу: 12 тысяч мероприятий по контролю мы провели в 2018 году. Наложены штрафы на сумму более 150 миллионов рублей. Взыскали штрафные санкции на 256 миллионов рублей», – сказал Кульбачевский.

Он отметил, что сумма возмещенного вреда, причиненного окружающей среде, составила около 200 миллионов рублей.

«Также в 2018 году провели 21 мероприятие по контролю качества моторных топлив, 10 мероприятий по обращению жителей. На 29 автозаправочных станциях отобрано 79 проб, в 5% случаев выявлено несоответствие качества моторного топлива, установленным в Москве. По итогам проверочных мероприятий в «черный» список включены 28 АЗС», – дополнил Кульбачевский.