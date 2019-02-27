РИАМО – 27 фев. В честь предстоящего Международного женского дня в Зимнем театре Орехово-Зуева пройдет концерт-поздравление Никиты Высоцкого «Дорогой Высоцкого», сообщается на сайте театра.

«Концерт-поздравление в честь Международного женского дня пройдет 6 марта в Зимнем театре. Перед зрителями выступит актер театра и кино, режиссер Никита Высоцкий, а также участники проекта «Песни нашего века» Лидия Чебоксарова, Константин Тарасов и Дмитрий Богданов», – говорится в сообщении.

По данным Орехово-Зуевского информагентства, начало концерта 6 марта в 18:00. Мероприятие пройдет в Зимнем театре по адресу: городской округ Орехово-Зуево, улица Бугрова, дом №5.

За подробной информацией обращайтесь по телефону: 8(496)425-77-11.