РИАМО – 27 фев. В марте в московских больницах пройдут традиционные дни открытых дверей, в рамках проекта «Входите, открыто!» департамента здравоохранения столицы горожане смогут послушать лекции, пройти бесплатные обследования и получить консультации врачей, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

В марте столичные медицинские организации подготовили для москвичей более 200 мероприятий – все желающие смогут бесплатно проверить свое здоровье, попасть на консультации к профильным специалистам, например, нейрохирургу или офтальмологу, прослушать интересные лекции ведущих московских врачей.

«Традиционно особое внимание мы уделяем будущим родителям. Порядка 80 мероприятий – это занятия, которые врачи столичных роддомов подготовили для будущих мам и пап», – отметил министр правительства Москвы, руководитель департамента здравоохранения Алексей Хрипун.

Так, 1 марта в городской клинической больнице №67 имени Л.А. Ворохобова (Родионовская улица, дом 10, корпус 2) на лекции из цикла «Школа материнства» расскажут, как поддерживать уверенность в себе во время беременности, а также о том, как ухаживать за телом в этот период. Начало в 14:00.

«В городской клинической больнице №15 имени О.М. Филатова (Вешняковская улица, дом 23, корпус 2) акушеры-гинекологи расскажут беременным о том, как рассчитать сроки родов, как понять, что они уже начались, и как вести себя, чтобы облегчить процесс рождения ребенка», – добавляется в материале.

Занятие пройдет 6 марта с 10:00 до 12:00. Вход бесплатный, но нужно заранее зарегистрироваться по телефону: 8(495)375-67-79.В этот же день в 14:00 городская клиническая больница имени М.П. Кончаловского (Зеленоград, улица Александровка, дом 8) приглашает на экскурсию по перинатальному центру.

«Будущие родители увидят родильные залы и послеродовое отделение, познакомятся с коллективом центра, а также смогут задать интересующие вопросы. Ознакомительную прогулку проведут для группы до 15 человек. Для участия необходимо предварительно записаться по телефону: 8(499)729-27-90», – перечисляется на сайте.

Кроме того, 4 марта специалисты детской городской клинической больницы имени З.А. Башляевой (улица Героев Панфиловцев, дом 28) проведут онлайн-консультации.

«Родители смогут задать вопросы на страницах клиники в социальных сетях. Врачи будут отвечать на них в течение дня. Начало консультаций в 08:30», – уточняется в сообщении.

В Морозовской детской больнице (4-й Добрынинский переулок, дом 1/9, корпус 21) 17 марта прием проведут хирург, оториноларинголог и травматолог. Оформление карт – с 09:30 до 12:00. С собой нужно принести ксерокопии полиса обязательного медицинского страхования и свидетельства о рождении ребенка.

«21 марта с 13:30 до 14:30 в городской клинической больнице № 17 (поселение Внуковское, поселок Внуково) прочитают лекцию «Все о профилактических прививках. Календарь прививок у детей раннего возраста. Показания. Противопоказания». На все вопросы ответит педиатр Сергей Кожевников», – подчеркивается в сообщении.

О профилактике инфарктов и инсультов расскажут в городской клинической больнице №68 имени В.П. Демихова (улица Шкулева, дом 4, строение 7).

«Встреча пройдет 1 марта. Начало в 15:00», – резюмируется в материале.