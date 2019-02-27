РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 27 фев. Администрация городского округа Подольск сможет решить вопрос со строительством поликлиники в микрорайоне Красная горка только после суда с застройщиком по снятию с него этого социального обременения, сообщил заместитель главы администрации муниципалитета по строительному комплексу Петр Гапонов на встрече с жителями.

Развитие микрорайона Красная горка осуществляется застройщиками ООО «Диском» и ООО «Главградострой». Объекты жилищного, социального, инженерного и коммунально-бытового назначения возводят в процентном соотношении: ООО «Диском» – 62,92 %, а ООО «ГлавГрадоСтрой» – 37,08 %. В настоящее время возникли проблемы строительства соцобъектов и расселения людей из аварийного и ветхого жилья. Администрация Подольска ежемесячно проводит встречи с жителями микрорайона и застройщиками, на которых рассказывает, как обстоят дела с решением проблем по долгостроям. Очередная встреча состоялась 26 февраля.

«Очень важным социальным объектом является поликлиника на улице Садовая. На сегодняшний день сложность в том, что социальную нагрузку, которая лежит на инвесторах, можно снять только через суд. Только после решения суда мы сможем прийти к пониманию, каким путем идти дальше для того, чтобы построить поликлинику, из каких средств это будет сделано», – сказал Гапонов.

Он добавил, что документы для судебного разбирательства подготовлены.

«Наша цель – чтобы люди, проживающие в данной местности, могли пользоваться всеми видами социальных услуг, в том числе медицинскими», – заключил Гапонов.

В достраиваемом жилом доме №3, корпус 1А и корпус 1Б на улице Садовая должны были разместиться на первых этажах детская и взрослая поликлиники на 100 посещений в смену каждая. Также планировался вариант размещения отдельно стоящей поликлиники. Пока у застройщика нет средств на постройку объекта здравоохранения, а направить средства из областного бюджета не представляется возможным, так как в микрорайоне для этого по нормативу недостаточное количество жителей.

«Жителям Красной горки очень трудно добираться до медучреждения в другой микрорайон города, тем более оно итак переполнено. Сложнее всего пенсионерам и мамам с детьми, так как им приходится менять как минимум два автобусных маршрута. Жители опасаются, что снятие обременения с застройщика чревато тем, что в итоге на строительство поликлиники не найдутся средства ни в одном из бюджетов», – сказала член активной группы жителей Красной Горки Ия Трохина.