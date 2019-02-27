РИАМО - 27 фев. Услугами флагманского коворкинг-центра некоммерческих организаций (НКО), который открылся в столице в ноябре 2018 года, уже воспользовались свыше 8 тысяч представителей НКО, говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства Москвы.
Мэр Москвы Сергей Собянин в среду осмотрел столичный флагманский коворкинг-центр НКО на Рязанском проспекте, а также поздравил работников некоммерческих организаций со Всемирным днем НКО.
«Некоммерческие организации играют огромную роль в общественной, культурной и многих других областях жизни Москвы. В столице зарегистрировано свыше 30 тысяч НКО, из них более 6 тысяч – НКО социальной направленности», – сказал Собянин.
По его словам, многие из них являются давними и проверенными партнерами правительства Москвы в реализации важнейших городских проектов.
«Как показывает опыт, довольно часто НКО в своей работе сталкиваются с серьезными барьерами – нет помещения, не хватает техники или опыта для воплощения задуманного. Чтобы помочь им, мы создали сеть коворкинг-центров и офисов. Это – открытые площадки, которыми могут воспользоваться некоммерческие организации для работы и организации собственных мероприятий», – уточнил Собянин.
Коворкинг-центр НКО был открыт в ноябре 2018 года на Рязанском проспекте на юго-востоке Москвы, недалеко от станции метро «Рязанский проспект», по адресу: 4-й Вешняковский проезд, дом 1, корпус 1. Центр расположен в 3-этажном здании 1937 года постройки, которое было отремонтировано и приспособлено для современного использования. В здании площадью 2,4 тысячи квадратных метров создано комфортное пространство для работы, организации деловых встреч, обучения и проведения различных мероприятий.
К услугам пользователей коворкинг-центра – конференц-зал трансформер, концертный и презентационный залы с мультимедийным оборудованием, рабочие кабинеты, зона ресепшн, игровое пространство для детей, кафе.
Здание полностью приспособлено для доступа маломобильных граждан: имеются пандусы, лифты, широкие дверные проемы, места для инвалидов в концертном зале. Организована яркая и удобная навигация.
С ноября 2018 года рабочим пространством флагманского коворкинг-центра уже воспользовались более 8 тысяч представителей НКО. Проведено более 100 мероприятий. Более 500 представителей НКО получили консультационную помощь.
Двадцать седьмого февраля во многих странах мира отмечается Всемирный день некоммерческих организаций.
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