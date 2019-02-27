РИАМО - 27 фев. Ректор университета «Дубна» Дмитрий Фурсаев умело сочетает руководство вузом и преподавательскую деятельность на кафедре теоретической физики с научной работой, благодаря этому его научный опыт признан лучшим в стране, говорится в сообщении пресс-службы первого заместителя председателя правительства Московской области – министра образования региона Ольги Забраловой.

Социологи проанализировали 274 биографии ректоров крупнейших государственных высших учебных заведений России в социологическом исследовании «Ректоры России: сможет ли эта команда обеспечить научно-технологический прорыв?».

«Ректор университета «Дубна» Дмитрий Фурсаев вошел в топ-10 выдающихся ректоров-ученых российских вузов, согласно исследованию социологов «Лаборатории Крыштановской», – сообщила Забралова.

По ее словам, он сочетает руководство университетом и преподавательскую деятельность на кафедре теоретической физики с научной работой в Лаборатории теоретической физики Объединенного института ядерных исследований.

Исследование проводилось в ноябре 2018-го – январе 2019-го. Социологи проанализировали 274 биографии ректоров крупнейших государственных высших учебных заведений России. Изучалась динамика развития вузов под их руководством, социально-демографические характеристики, опыт работы ректоров, их научное влияние, а также их включенность в работу институтов власти и управления, взаимодействие с бизнесом, личные доходы.