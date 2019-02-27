РИАМО - 27 фев. На территории Москвы уровень нефтепродуктов в почве снизился в два раза с момента мониторинговых наблюдений, который начался в 2005 году, сообщил в среду журналистам руководитель департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы Антон Кульбачевский.

«В 2018 году по сравнению с 2005 годом уровень нефтепродукта в почве снизился практически в два раза, а по сравнению с 2017 годом снизился на 10%», – сказал Кульбачевский.

Он отметил, что около 92% почвы Москвы относится к категории слабого загрязнения.

Кроме того, он рассказал о мониторинге водных объектов в Москве.

«Система мониторинга водных объектов в 2018 году была организована на 24-х основных водостоках и водоемах более чем в 60 створах наблюдений с определением до 40 показателей. По итогам 2018 года содержание аммонийного азота в Москве-реке ниже сброса Курьяновских очистных сооружений. Оно снизилось на 53% по сравнению с данными 2014 года», – добавил Кульбачевский.

По его словам, за последние десять лет содержание нефтепродуктов в Москве-реке в центральной части города снизилась на 20%.