РИАМО – 27 фев. Тематические ярмарки в Воскресенске проводят практически к каждому празднику, так, на минувшей неделе была развернуто мероприятие, посвященное Дню защитника Отечества, говорится в сообщении пресс-службы администрации района.

«С 18 по 24 февраля прошла тематическая ярмарка «23 февраля», посвященная Дню защитника Отечества, на площади перед торговым комплексом «Центральный» по адресу: Воскресенск, улица Советская, дом 3Б. Ярмарку посетили более трех тысяч покупателей», – говорится в сообщении.

Жители могли приобрести продовольственные товары к праздничному столу: мясо, рыбу, выпечку и кондитерские изделия, мед и орехи от производителей России и Белоруссии, а также сувениры и подарки, товары для здорового образа жизни.

«На ярмарке в специально обозначенных отделах с вывесками «Здесь обслуживают по социальным картам «Ярмарка» малоимущие слои населения могли приобрести товар по социальным ценам по специальным картам «Ярмарка», – уточняется в материале.

Также организаторы ярмарки провели насыщенную культурно-массовую программу. Посетителей ждали приятные сюрпризы: дегустации, конкурсы и розыгрыши призов. Посетители мероприятия могли насладиться ароматным горячим чаем и разнообразными видами каш в рамках работы полевой кухни.

«Гости и коренные жители города Воскресенска остались очень довольны организацией праздничной ярмарки», – подчеркивается в сообщении.

Ярмарка была организована ПО «Центральное» Воскресенского РАЙПО при поддержке администрации Воскресенского района.