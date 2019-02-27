РИАМО – 27 фев. Тематические ярмарки в Воскресенске проводят практически к каждому празднику, так, на минувшей неделе была развернуто мероприятие, посвященное Дню защитника Отечества, говорится в сообщении пресс-службы администрации района.
Жители могли приобрести продовольственные товары к праздничному столу: мясо, рыбу, выпечку и кондитерские изделия, мед и орехи от производителей России и Белоруссии, а также сувениры и подарки, товары для здорового образа жизни.
«На ярмарке в специально обозначенных отделах с вывесками «Здесь обслуживают по социальным картам «Ярмарка» малоимущие слои населения могли приобрести товар по социальным ценам по специальным картам «Ярмарка», – уточняется в материале.
Также организаторы ярмарки провели насыщенную культурно-массовую программу. Посетителей ждали приятные сюрпризы: дегустации, конкурсы и розыгрыши призов. Посетители мероприятия могли насладиться ароматным горячим чаем и разнообразными видами каш в рамках работы полевой кухни.
«Гости и коренные жители города Воскресенска остались очень довольны организацией праздничной ярмарки», – подчеркивается в сообщении.
Ярмарка была организована ПО «Центральное» Воскресенского РАЙПО при поддержке администрации Воскресенского района.
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