РИАМО - 27 фев. В Подмосковье завершился региональный этап Всероссийской олимпиады школьников, в этом году в нем приняли участие почти 7 тысяч человек, что в 1,5 раза больше прошлогодних показателей, говорится в сообщении пресс-службы первого заместителя председателя правительства Московской области – министра образования региона Ольги Забраловой.

По словам Забраловой, олимпиада проходила в регионе с 11 января по 25 февраля.

«Ребята продемонстрировали свои знания по 24 предметам. Уже в начале марта мы подведем итоги, определим лучших. По итогам регионального этапа будет сформирована команда школьников Московской области для участия в заключительном этапе Всероссийской олимпиады. Победителей заключительного этапа ждет поощрение в виде единовременной выплаты в размере 200 тысяч рублей, а призерам полагается 100 тысяч рублей», – отметила Забралова.

В ходе ежегодного обращения губернатор Московской области Андрей Воробьев предложил назначить дополнительные выплаты в 100 тысяч рублей подмосковным преподавателям, чьи ученики заняли призовые места во всероссийских олимпиадах.