РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 27 фев. Подрядная организация продолжает работы по очистке дорог от наледи у многоквартирных домов в микрорайоне Климовск подмосковного Подольска, сообщается в группе «МУП «СЕЗ» в соцсети «ВКонтакте».

«Работники подрядной организации МУП «СЕЗ» в микрорайоне Климовск продолжают очищать дороги у многоквартирных домов от наледи и снега, чтобы не было скользко. Дело близится к весне, но ночью все равно подмораживает», – говорится в сообщении.

Также управляющая компания попросила жителей многоквартирных домов во избежание несчастных случаев убирать наледь и сосульки с собственных балконов.