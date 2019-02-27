РИАМО - 27 фев. В большинстве муниципалитетов Московской области высоко оценили деятельность губернатора региона Андрея Воробьева, так, в Люберцах абсолютное большинство опрошенных – 86% респондентов считают, что глава региона работает хорошо, сообщает «Открытая Дубна».

В городах Подмосковья прошло социологическое исследование об отношении жителей Московской области к деятельности губернатора региона Воробьева.

Лучше всего деятельность губернатора оценивают жители городского округа Люберцы (86%), городского округа Молодежный (74%), Фрязина (74%), Электрогорска (73%). Высокую оценку деятельности главы региона дали также жители Долгопрудного (69%), Звездного городка (67%), Рошаля (67%), Дубны (64%) и Павловского Посада (64%).

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