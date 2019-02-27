РИАМО – 27 фев. Госжилинспекция Московской области провела проверку фактов нарушения содержания дома в городе Куровское городского округа Ликино-Дулево после выхода сюжета на ТВ, по итогам проверки инспекторы выдали предписание УК об устранении 9 видов нарушений, говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

В сюжете областного телевидения сообщалось, что жители дома №12 на Новинском шоссе в Куровском задыхаются от запаха нечистот, исходящего из подвального помещения. Они пытаются добиться от УК устранения проблемы. Директор УК озвучил свою версию. Он считает, что жильцы регулярно ломают коммуникации в подвале, забираясь на трубы и делая селфи.

«Проверка Госжилинспекции состоялась через день после выхода в эфир телесюжета, как только были соблюдены все установленные законом процедуры. Помимо подтопления подвала из-за протечек инженерных сетей, было выявлено разрушение окрасочно-штукатурного слоя и напольного покрытия в единственном подъезде дома, остекление в одну «нитку», отсутствие покрытия на поручнях лестничных ограждений. В неудовлетворительном состоянии оказалась электропроводка, были разрушены отмостка и цоколь», – говорится в сообщении.

УК «Орехово-Зуевская районная объединенная компания» предписано устранить все обнаруженные нарушения. Проведение наружных ремонтно-строительных работ эффективно в теплое время года, поэтому отчитаться об исполнении предписания организация обязана до 1 июня текущего года.

На УК составлен протокол о несоблюдении лицензионных требований, который готовится для направления в мировой суд. Данная статья КоАП РФ предусматривает штраф до 300 тысяч рублей.

«Публикации СМИ о серьезных нарушениях жилищного законодательства наряду с обращениями граждан в Госжилинспекцию являются основанием для внеплановых проверок. Мы стараемся по возможности оперативно реагировать на эти материалы, и воздействовать на нерадивых коммунальщиков всеми данными нам законом способами», – отметил руководитель Госжилинспекции Московской области Вадим Соков.