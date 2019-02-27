РИАМО – 27 фев. Руководитель Госжилинспекции Московской области Вадим Соков принял участие в форуме «Внедрение профессиональных стандартов на предприятиях жилищно-коммунального комплекса», говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

Форум прошел 27 февраля в Доме правительства Московской области под председательством вице-губернатора региона Дмитрия Пестова.

«Без внедрения профессиональных стандартов и единых критериев оценки квалификаций работников жилищно-коммунального хозяйства невозможно улучшение ситуации в этой сфере. Считаю, что сегодняшний форум будет способствовать повышению качества работы сотрудников ЖКХ в Подмосковье», – сказал Соков.

С докладами на форуме также выступили председатель совета по профессиональным квалификациям в жилищно-коммунальном хозяйстве Александр Козлов и министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Евгений Хромушин.