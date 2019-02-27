РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 27 фев. Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения (ЦНИИТОЧМАШ) в микрорайоне Климовск Подольска подготовил к серийному производству модернизированный стрелковый тренажер с имитацией отдачи, электронные мишени создавались с учетом опыта популярных тактических шутеров, сообщается на сайте предприятия.

«Инженеры АО «ЦНИИТОЧМАШ» (входит в «Ростех») подготовили к серийному выпуску модернизированный тренажер 1У35М1 (рабочее название – «Кнут») для индивидуальной стрелковой подготовки военнослужащих. Электронные мишени для тренажера «Кнут» создавались с учетом опыта популярных тактических шутеров типа Counter Strike и максимально адаптированы к современным призывникам, многие из которых имеют богатый игровой опыт», – говорится в сообщении.

Стрелковый тренажер «Кнут» предназначен для привития устойчивых навыков стрельбы до профессионального уровня, а также поддержания полученных навыков. Реалистичность стрельбы достигается работой всех механизмов оружия и полной отдачей ствола, которая имитируется за счет электромагнитного импульса. Благодаря применению новых материалов и типовых решений стоимость данного тренажера по сравнению с предыдущей моделью снижена в шесть раз.

На тренажере можно обучаться стрельбе на дальность от 100 до 700 метров из АК-74 (АК 100-й серии), снайперской винтовки СВД с прицелом ПСО-1, пулеметов РПК74 (РПК 200-й серии), ПКМ («Печенег») и гранатометов РПГ-7В1 с прицелом ПГО-7В3, РПГ-26, ГП-25 (ГП-30). При этом приемы и правила практической стрельбы на тренажере аналогичны приемам и правилам стрельбы из боевого оружия.

Начальный курс подготовки стрелка на тренажере «Кнут» рассчитан на 10-12 занятий продолжительностью 15 минут в день. Стрельба может вестись из положений лежа, с колена, стоя по неподвижным и движущимся целям. При этом обучение полностью адаптировано под требования действующего в Вооруженных силах РФ курса стрельб из стрелкового оружия.

Отдача в модернизированном тренажере осуществляется за счет магнитных приводов и использования оригинальной рычажной системы, обеспечивающей требуемую величину увода оружия при стрельбе на тренажере, полностью соответствующую стрельбе из боевого оружия. Кроме того, инженеры ЦНИИТОЧМАШа усовершенствовали программное обеспечение и обстановку с мишенями.

Еще одной опцией является возможность использования штатного оружия, для чего в комплекте с тренажером поставляются необходимые датчики.