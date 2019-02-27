РИАМО - 27 фев. В подмосковной Балашихе планируют открыть кванториум, сообщила журналистам в среду первый заместитель председателя правительства Московской области – министр образования региона Ольга Забралова.

«В рамках национального проекта у нас есть опыт по созданию кванториумов. У нас есть кванториумы в Королеве и Красногорске. И в ближайшие месяцы мы откроем по стандарту определенному, который мы в течение месяца вырабатывали, кванториум в Балашихе», – сказала Забралова.

Она добавила, что запросы на открытие кванториумов есть у родителей, педагогов.

Кроме того, по словам министра просвещения РФ Ольги Васильевой, в каждом городе страны с населением 60 тысяч человек и более построят кванториумы.

В среду в доме правительства Московской области прошло совещание по реализации национального проекта «Образование», в нем участвуют более 700 человек из Центрального федерального округа – это педагоги, директора школ и представители региональных органов управления образования. Московскую область на совещании представляет первый заместитель председателя правительства Московской области – министр образования Подмосковья Ольга Забралова.