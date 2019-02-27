РИАМО - 27 фев. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил военнослужащих Сил специальных операций с профессиональным праздником, пожелав им крепкого здоровья, удачи и мира.

«Поздравляю военнослужащих Сил специальных операций с праздником! Вы – настоящие герои. Мира, крепкого здоровья и удачи вам и вашим семьям», – написал Воробьев на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

В России с 2015 года 27 февраля отмечают День Сил специальных операций. Это элитные подразделения российской армии, специально созданные, обученные и оснащенные соединения, части и подразделения в ВС, предназначенные для ведения диверсионно-разведывательных действий, организации повстанческой деятельности и вооруженных нападений, включая оказание помощи иностранным государствам в обеспечении их внутренней безопасности.