РИАМО – 27 фев. Управляющая компания ООО «Континенталь» по предписанию Госжилинспекции Московской области восстановила температуру горячей воды в многоквартирном доме №8 по улице Инженерная в Сергиевом Посаде, говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

В ходе внеплановой выездной проверки по обращению жителя инспекторы замерили температуру горячего водоснабжения контактным цифровым термометром в точках водозабора в квартире заявителя, они установили, что она не соответствует норме, а именно, составляет +52,3 градуса. В то время как на подающем трубопроводе температура горячей воды, как и положено законодательно, составляла +65,8 градусов. По словам мужчины, УК не реагирует на заявки жителей.

«В соответствии с требованиями к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения, предусмотренными санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами, температура горячей воды в местах водозабора независимо от применяемой системы теплоснабжения должна быть не ниже 60 градусов и не выше 75 градусов», – сказал руководитель Госжилинспекции Московской области Вадим Соков.

УК получила предписание об устранении нарушения правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных жилых домах. В отношении ООО «Континенталь» было возбуждено административное производство по статье «Осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами без лицензии».

«По итогам контрольной проверки исполнения предписания государственные жилищные инспекторы зафиксировали факт обеспечения жителей вышеуказанного дома услугой «ГВС» надлежащего качества. А именно, температура горячего водоснабжения в точке водозабора на момент проверки составила +65,2 градуса», – отметил Соков.

По его словам, несмотря на то, что дело об осуществлении предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами с нарушением лицензионных требований на данный момент находится на рассмотрении в мировом суде, заявитель уже отметил, что он удовлетворен принятыми мерами и достигнутыми результатами.