РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 27 фев. Около 120 учащихся 10 школ подмосковного Подольска приняли участие в муниципальном этапе соревнований «Веселые старты», которые проходили в среду, сообщил «РИАМО в Подольске» один из организаторов мероприятия.

В физкультурно-спортивном комплексе «Ирида» поселка МИС в среду состоялся муниципальный этап соревнований «Веселые старты» среди команд общеобразовательных организаций Московской области на призы губернатора Подмосковья.

«Муниципальный этап будет проводиться на протяжение двух дней, 27 и 28 февраля. Сегодня в нем приняли участие 10 команд учащихся 2, 3 и 4 классов общеобразовательных учреждений округа, в каждой из которых было по 12 человек (всего около 120 человек – ред.). Им предстояло преодолеть девять видов эстафет. Завтра (28 февраля – ред.) будут участвовать 8 команд. А по итогам мероприятия будет определена команда-победитель, которая и будет принимать участие в областном этапе», – сказал организатор.

Он отметил, что главным призом в 2019 году будут 5 миллионов рублей, которые получит школьная команда, показавшая наилучший результат. Данные средства можно будет направить на обустройство территории школы.