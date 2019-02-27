РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 27 фев. Проектирование пристройки к школе в микрорайоне Красная горка Подольска планируют завершить к концу текущего года за счет бюджета муниципалитета, сообщил заместитель главы администрации городского округа по строительному комплексу Петр Гапонов на встрече с жителями.

Развитие микрорайона Красная горка осуществляется застройщиками ООО «Диском» и ООО «Главградострой», которые должны были построить 19 жилых домов, расселить и снести 35 аварийных и ветхих домов, а также построить детский сад на улице Колхозная, пристройку к школе №11, поликлинику. Однако в настоящее время ими построено девять домов, а расселено только 14. Администрация Подольска ежемесячно проводит встречи с жителями микрорайона и застройщиками, на которых рассказывает, как обстоят дела с решением проблем по долгостроям. Очередная встреча состоялась 26 февраля.

«По пристройке к школе №11 на улице Садовая вопрос решен. Подписано дополнительное соглашение с компанией «Диском», которая должна была заниматься проектированием пристройки к школе. Теперь это будет сделано за счет средств муниципального бюджета с последующим возмещением затрат инвестором-застройщиком. К концу 2019 года планируем получить проект решения, прошедший государственную экспертизу с четкими показателями сметной стоимости объекта», – сказал Гапонов.

По словам члена активной группы жителей Красной Горки Ии Трохиной, ситуация осложняется тем, что по плану при строительстве застройки под снос попадают два ветхих дома на улице Калужская №№24/6, 26/5. Но переселять жильцов из этих домов некуда. Представители власти обещали жителям, что скорее всего проведут перепланировку территории.

Имеющаяся школа в микрорайоне Красная горка рассчитана на 480 мест, с 1 сентября 2018 года в ней обучается 938 человек в режиме двухсменного обучения. Пристройка предполагает увеличение до 1,3 тысячи мест.