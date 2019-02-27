РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 27 фев. Застройщики в микрорайоне Красная горка подмосковного Подольска планируют достроить новую котельную, от которой зависит ввод в эксплуатацию жилых домов, работы могут начаться уже в марте текущего года, сообщил заместитель главы администрации городского округа по строительному комплексу Петр Гапонов на встрече с жителями.

Развитие микрорайона Красная горка осуществляется застройщиками ООО «Диском» и ООО «Главградострой», которые должны были построить 19 жилых домов, расселить и снести 35 аварийных домов, а также построить детский сад, пристройку к школе №11, поликлинику и котельную. Однако в настоящее время возникла проблема со строительством объектов. Администрация Подольска ежемесячно проводит встречи с жителями микрорайона и застройщиками, на которых рассказывает, как обстоят дела с решением проблем по долгостроям. Очередная встреча состоялась 26 февраля.

«В настоящее время котельная на улице Садовая, дом №6, которую строили оба застройщика, но оформил в собственность «Диском», вместе со всем оборудованием арестована из-за долгов компании. Недавно на совещании у главы городского округа Подольск Николая Пестова оба застройщика изъявили горячее желание поучаствовать в реконструкции котельной и довести ее до планируемой мощности», – сказал Гапонов.

Он добавил, что запуск новых домов-долгостроев возможен только с введением дополнительных мощностей котельной. Для реконструкции теплотрасс и тепловых пунктов, а также других работ нужно около 18 миллионов рублей. Чтобы успеть все сделать, застройщик должен к концу марта уже зайти на объект.

В строительство котельной ООО «ГлавГрадоСтрой» вложило 33 миллиона рублей, но находится она в собственности у ООО «Диском». После ввода в эксплуатацию котельную должны были передать в городскую собственность в рамках реализации договора. Пока компания не этого не сделала. Администрация муниципалитета планирует добиться выполнения договора через суд.

Для предотвращения отключения теплоснабжения и горячего водоснабжения в микрорайоне МУП «Подольская теплосеть» заключила с ООО «Диском» договор аренды недвижимого имущества и приняла во временное пользование котельную, связанное с ней оборудование и тепловые сети.

Реконструкция котельной мощностью 45 мегаватт также поможет ввести в эксплуатацию дом №55 на Колхозной улице, куда уже незаконно въехали жильцы. Пока после многочисленных жалоб их подсоединили к старой котельной.