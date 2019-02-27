РИАМО - 27 фев. Полицейские расследуют кражу автомобиля в подмосковном Долгопрудном, ведутся оперативно-разыскные мероприятия, сообщил РИАМО в среду сотрудник пресс-службы ГУ МВД РФ по Подмосковью.

«Накануне утром в дежурную часть отделения полиции обратился мужчина 1977 года рождения с заявлением о том, что от его дома в Долгопрудном неизвестный похитил его автомашину Toyota Land Cruiser 200 2015 года выпуска, сумма ущерба - 3 миллиона рублей», - сказал собеседник агентства.

По данному факту возбуждено уголовное дело, проводятся оперативно-разыскные мероприятия.