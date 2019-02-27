РИАМО - 27 фев. Московское областное УФАС России рассмотрело жалобу ООО «Фаворит-СТ» на действия ГКУ «Дирекция единого заказчика министерства социального развития Московской области» при проведении электронного аукциона на выполнение работ по капитальному ремонту корпуса №2 Солнечногорского психоневрологического интерната, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Согласно доводу жалобы, организатор торгов неправомерно отклонил заявку общества от участия в электронном аукционе.

«Выслушав доводы лиц, участвовавших в рассмотрении жалобы, и изучив представленные доказательства, управление пришло к выводу о неправомерности действий действия ГКУ МО «Дирекция единого заказчика министерства социального развития Московской области» и признало жалобу ООО «Фаворит-СТ» обоснованной», - отмечается в материале.

Также Московское областное УФАС России выдало ГКУ МО «Дирекция единого заказчика министерства социального развития Московской области» обязательное для исполнения предписание об устранении допущенных нарушений.