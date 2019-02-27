РИАМО - 27 фев. Специалисты управления Россельхознадзора по Москве, Московской и Тульской областям выявили, что на железнодорожную станцию «Электроугли» Московской железной дороги прибыла с нарушениями ветеринарного законодательства партия мороженой горбуши весом 25,98 тонны в рефрижераторном железнодорожном контейнере, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

«В процессе проведения ветеринарного контроля установлено, что дата выработки рыбы, указанная в ветеринарном свидетельстве, выданном на 19,9 тонны рыбы, не соответствует дате выработки, указанной на маркировочных этикетках продукции. Досмотреть продукцию, указанную в ветеринарном свидетельстве, оформленном на 5,9 тонн рыбы, не предоставляется возможным в связи с отсутствием доступа к товару для досмотра», - отмечается в материале.

Несоответствие даты выработки продукции, указанной в ветеринарном свидетельстве, дате выработки, указанной на маркировочных этикетках, является нарушением требований закона РФ. Перемещение груза временно приостановлено, составлен акт о нарушении ветеринарно-санитарных требований при перевозках железнодорожным транспортом подконтрольных госветнадзору грузов.

После проведения контрольно-надзорных мероприятий груз определен на ответственное хранение в прибывшем контейнере, без права перемещения, на контейнерной площадке на станции «Электроугли», под контроль представителей контейнерного терминала, грузоперевозчика и грузополучателя.

Вопрос о дальнейшем движении контейнера с рыбой мороженой, будет рассмотрен после проведения 100% досмотра товара и отбора проб продукции для лабораторных исследований. В отношении грузополучателя возбуждено дело об административном правонарушении за нарушение ветеринарно-санитарных правил.