РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 27 фев. В течение марта госавтоинспекторы проведут рейды по выявлению нетрезвых водителей на дорогах подмосковного Красногорска, говорится в сообщении пресс-службы 11-го батальона 1-го полка ДПС (Северный) ГИБДД ГУ МВД России по Московской области.

«1, 2, 7, 8, 15, 16, 22, 23, 29 и 30 марта на дорогах будут проводиться информационно-пропагандистские мероприятия и рейды, направленные на пресечение нарушений правил дорожного движения, связанных с перевозкой детей в салоне автомобиля, а также массовые проверки водителей транспортных средств на состояние опьянения», – говорится в сообщении.

Уточняется, что для проверки максимального количества водителей инспекторы используют обозначенные конусами остановочные секторы. При отсутствии признаков опьянения у водителя – запаха алкоголя, неадекватного поведения, несвязности речи – ему незамедлительно разрешается продолжить движение.

«В конце марта – начале апреля в рамках комплексного информационно-профилактического мероприятия «Весенние каникулы» будут проведены дополнительные проверки водителей на дорогах, контролируемых 11 батальоном ДПС», – добавляется в сообщении.

На территории городского округа Красногорск 11-й батальон 1-го полка ДПС контролирует ряд автомобильных дорог, в том числе часть Волоколамского, Ильинского шоссе и автомагистрали М-9 «Балтия».