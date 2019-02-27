РИАМО - 27 фев. В Москве количество вредных выбросов от автомобильного транспорта снизилось на 150 тысяч тонн за последние восемь лет, сообщил в среду журналистам руководитель департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы Антон Кульбачевский.

«Количество выбросов от автотранспорта за восемь лет снизилось на 150 тысяч тонн. В 2010 году была цифра 1 миллион тонн, в конце 2018 года – это 850 тысяч тонн», – сказал Кульбачевский.

По его словам, такие результаты были достигнуты за счет транспортной политики: строятся новые развязки, появляются автобусы экологических классов, развивается общественный транспорт – метро, МЦК.

Он отметил, что в 2018 году вблизи автотрасс продолжилось снижение уровня загрязнения, концентрация диоксида азота снизилась на 5% по отношению к 2017 году.

«Начиная с 2010 года произошло снижение в 2,1 раза оксида углерода, оксида азота – в 2,3 раза, диоксида серы – в 1,7 раза, взвешенных частиц размером менее 10 микрометров – в 1,6 раза. Вблизи автотрасс отмечено снижение концентраций оксида углерода в 2,2 раза, оксида азота – в 1,9 раза, диоксида серы – в 2,3 раза», – добавил Кульбачевский.

Он заметил, что, по данным специалистов, 90% загрязнения воздуха приходится на автотранспорт, 10% – на предприятия.