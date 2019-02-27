РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 27 фев. В одном из домов на Южной улице подмосковных Люберец недовольные жители разобрали подъемник для инвалидов, сообщила в среду председатель организации «Всероссийское общество инвалидов» горокруга Надежда Лебединская.

В среду Лебединская совместно с представителями Люберецкого отделения партии «Единая Россия» проверила доступность МФЦ на Звуковой улице для лиц с ограниченными возможностями.

«МФЦ полностью адаптирован для инвалидов. Я прошлась по пандусу, угол наклона нормальный – 5 °. Иногда делают очень крутые, но здесь все в порядке. Есть тактильная плитка, схема МФЦ шрифтом Брайля для слабовидящих. Тяжелее всего в многоквартирных домах. Например, в одном из домов на Южной улице жители разобрали подъемник для инвалидов за 900 тысяч рублей», – сказала Лебединская.

Она добавила, что необходимо повышать культуру жителей Люберец в данном вопросе. По словам Лебединской, надо устраивать встречи с жителями и разъяснять, для чего нужны пандусы и подъемники.