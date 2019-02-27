РИАМО - 27 фев. В рамках московской акции «Миллион деревьев» в текущем году на территории города планируют высадить порядка 330 тысяч деревьев и кустарников, сообщил в среду журналистам руководитель столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Антон Кульбачевский.

«В 2019 году мы планируем высадить около 330 тысяч деревьев и кустарников. В том числе пройдет старт новой акции по озеленению, которая называется «Наше дерево». В рамках мероприятия родителям новорожденных москвичей будет предложено место для высадки своего родового, семейного дерева», – сказал Кульбачевский.

Он отметил, что за весь период в рамках этой акции посадили более 100 тысяч деревьев и 2,2 миллиона кустарников. Кроме того, дополнительно озеленили свыше 18 тысяч дворов.

«В 2018 году в рамках акции было высажено более 350 тысяч деревьев и кустарников. Также в взамен утраченных из-за аномальных погодных условий высадили 3304 дерева», – добавил глава департамента природопользования.

Он напомнил, что акция «Миллион деревьев» стартовала в 2013 году по инициативе мэра Москвы Сергея Собянина и в настоящий момент является крупнейшей программой озеленения в городе. Акция распространяется не только на дворы жилых домов, но и на территории школ, детских садов, поликлиник, больниц, реабилитационных центров, детских домов и других учреждений социальной сферы города.