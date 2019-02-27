РИАМО (КОРОЛЕВ) – 27 фев. В подмосковном Королеве пройдет общественное обсуждение благоустройства города, сообщается в Instagram-аккаунте координационного совета городского округа.

«Первого марта в Деловом и культурном центре «Костино» состоится совместное заседание координационного совета и совета по паркам, на котором будут обсуждаться планы по благоустройству города. Приглашаем к участию. Начало заседания в 12:00», – говорится в сообщении.

Принять участие в заседании смогут все желающие.