РИАМО - 27 фев. В 2019 году скоростной бесплатный интернет появится в 62% сельских и городских школ страны, сообщила в среду министр просвещения РФ Ольга Васильева.

«Вместе с Минкомсвязи в течение уже этого года мы оснастим 62% городских и сельских школ – это скоростной интернет, это 100 мегабит в городе, 50 мегабит на селе бесплатно. Скоростной, бесплатный интернет», – сказала Васильева.

Она добавила, что министерство просвещения будет жестко следить за тем, кто и как будет взимать деньги за интернет.

В среду в доме правительства Московской области проходит совещание по реализации национального проекта «Образование», в нем участвуют более 700 человек из Центрального федерального округа – педагоги, директора школ и представители региональных органов управления образования. Московскую область на совещании представляет первый заместитель председателя правительства Подмосковья – министр образования Московской области Ольга Забралова.