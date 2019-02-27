РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 27 фев. Сотрудники полиции подмосковного Подольска в деревне Бяконтово задержали 41-летнего жителя Москвы, у него изъяли более 11 граммов наркотических средств, сообщается на сайте Главного управления МВД России по Московской области.

Сотрудники отдельного батальона патрульно-постовой службы полиции УМВД России по Подольску в деревне Бяконтово выявили 41-летнего жителя Москвы. В ходе личного досмотра у него были обнаружены и изъяты сверток из полиэтилена и два упаковочных пакета с застежкой с порошкообразным веществом.

«Результаты химического исследования показали, что изъятое является наркотическими средствами – метамфетамином и мефидроном, общей массой более 11 граммов. По данному факту следственным управлением УМВД возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 228 УК РФ «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов», – говорится в сообщении.

Подозреваемого заключили под стражу, ему грозит максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.