РИАМО - 27 фев. В административно-деловом центре (АДЦ) «Коммунарка» могут появиться два фондохранилища столичных музеев с экспозиционными зонами, сообщил журналистам руководитель департамента развития новых территорий Москвы Владимир Жидкин.

«Совсем недавно обсуждался вопрос с департаментом культуры Москвы и с министерством культуры Российской Федерации о размещении на территории АДЦ фондохранилищ музеев. Предполагается построить два фондохранилища. В каждом из них планируется создание экспозиционных зон, там будет не просто хранилище, но и часть предусмотрена под экспозицию. Это рядом с метро «Коммунарка», которое открывается в этом году», – сказал Жидкин.

Он добавил, что пока о сроках строительства говорить рано.