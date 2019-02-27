РИАМО - 27 фев. В каждом городе страны с населением 60 тысяч человек и более построят кванториумы, сообщила в среду министр просвещения РФ Ольга Васильева.

В среду в доме правительства Московской области проходит совещание по реализации национального проекта «Образование», в нем участвуют более 700 человек из Центрального федерального округа – это педагоги, директора школ и представители региональных органов управления образования. Московскую область на совещании представляет первый заместитель председателя правительства Московской области – министр образования Подмосковья Ольга Забралова.

«Мы дополнительно финансируем направления, которые уже себя зарекомендовали и с которыми вы знакомы, это сеть детских технопарков, кванториумов. Это необходимо, потому что при той великой задаче технологического прорыва, которая стоит перед страной, нам очень нужно естественно-научное и техническое творчество наших детей. И в конце реализации нацпроекта кванториумы будут во всех городах, население которых составляет 60 тысяч и более человек», – сказала Васильева.

Она подчеркнула, что в России планируют продолжать строительство центров опережающего развития, их будет сто.

«Мы думаем, что через центры опережающего развития и лаборатории пройдут не менее 1,5 миллионов учащихся наших средних профессиональных образовательных учреждений», – подчеркнула Васильева.