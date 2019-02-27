РИАМО - 27 фев. На территории новой Москвы может появиться филиал особой экономической зоны, на данный момент ведутся переговоры с департаментом инвестиционной и промышленной политики столицы, сообщил журналистам руководитель департамента развития новых территорий города Владимир Жидкин.

«Создан департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы, который возглавляет Александр Прохоров. Мы с ним говорим о том, чтобы создать филиал особой экономической зоны, которая уже есть в Зеленограде («Технополис «Москва» - ред.). Думаем, как построить технопарк или индустриальный парк на городской земле и отработать варианты размещения объектов с резидентами на территориях инвесторов», – сказал Жидкин.

Он добавил, что на территории Троицкого и Новомосковского административных округов рассматриваются 20 потенциальных площадок общей площадью более 1,5 тысячи гектар.

Общий потенциал инвестиций в новою Москву до 2035 года составит более 7 миллиардов рублей.