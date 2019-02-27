РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 27 фев. Четырем детским садам подмосковного Подольска присвоили статус региональной инновационной площадки Московской области, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

«Четыре детских сада Подольска вошли в число победителей областного конкурса дошкольных образовательных организаций муниципальных образований Подмосковья на присвоение статуса региональной инновационной площадки Московской области в 2019 году. По направлению «Современные модели организации дошкольного образования с учетом образовательных потребностей и способностей детей» победу одержал детский сад №13 «Золотая рыбка», – говорится в сообщении.

Помимо этого, по направлению «Организационно-методическое обеспечение реализации образовательной программы для детей младенческого и раннего возраста» победили детские сады №55 «Кузнечик» и №57 «Ладушки», а в направлении «Оказание психолого-педагогической поддержки и консультационной помощи родителям в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей» – детский сад №40 «Капелька».

Победа в областном конкурсе позволит дошкольным учреждениям Подольска получить грант на развитие материально-технической базы.