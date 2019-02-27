РИАМО – 27 фев. В Московской области налоговая задолженность перед консолидированным бюджетом России снизилась на 15,4 миллиарда рублей в прошлом году, сообщила в среду руководитель УФНС России по Подмосковью Екатерина Макарова.

В среду в УФНС России по Московской области под председательством Макаровой состоялось расширенное заседание коллегии, посвященное итогам работы налоговых органов региона за 2018 год и основным задачам на текущий год.

«Величина совокупной задолженности на 1 января 2019 года составила 135 миллиардов рублей, снизившись за год на 15,4 миллиарда рублей, или более чем на 10%», - сказала Макарова на расширенном заседании.

Она отметила, что сумма задолженности перед территориальным бюджетом составила 64,5 миллиардов рублей, сократившись на 6,4 миллиарда рублей.

По ее словам, по страховым взносам во внебюджетные фонды задолженность снизилась почти на 11 миллиардов рублей.

В свою очередь первый вице-губернатор Московской области Ильдар Габдрахманов заметил, что совместная работа всех профильных ведомств региона поспособствовало снижению налоговой задолженности.

«Много говорилось про налоговую задолженность. Действительно, если рассматривать в цепочке этой работы только одну госслужбу, то она все необходимые процедуры проводит. Но если в этой цепочке эффективно не задействованы служебные приставы, суды, почта России, муниципальные образования, областное правительство, то результат становится низким. Именно благодаря первой попытке вот такой совместной работы в прошлом году снизилась налоговая задолженность на 10%», - заявил Габдрахманов.