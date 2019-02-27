РИАМО - 27 фев. В текущем году в Московской области пройдут свыше 120 муниципальных избирательных кампаний, сообщила журналистам в среду заместитель председателя правительства Московской области – руководитель Главного управления территориальной политики региона Мария Нагорная.

«В 2019 году предстоит проведение более 120 муниципальных избирательных кампаний», – сказала Нагорная.

Она добавила, что в апреле пройдут выборы депутатов совета депутатов в Солнечногорске и Одинцове.

Также ряд избирательных кампаний состоится в Единый день голосования 8 сентября.